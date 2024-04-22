Досрочный уход РМК и старт делимитации – удар ниже пояса для желающих модерировать Южный Кавказ

Минувшая неделя запомнилась знаковыми событиями, которые окажут серьезное воздействие на весь регион. Досрочный вывод российских миротворцев с территории Азербайджана и достижение Баку и Ереваном на двусторонней основе договоренности о возвращении четырех сел Газахского района стали ударом ниже пояса для тех, кто хотел быть модераторами процессов в нашем регионе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

В первую очередь, это досрочный вывод российских миротворцев из Карабахского региона. Нужно отдать должное Российской Федерации, которая нашла в себе силы уйти корректно и спокойно. Пребывание российских миротворцев в Карабахе после антитеррористической операции прошлого года не имеет уже никакого смысла, а выводимые силы нужны самой России где-то в другом месте. Однако РМК мог спокойно оставаться на территории Азербайджана еще более года - до завершения обговоренного Трехсторонним заявлением от ноября 2020 года срока. Какое-то применение российским миротворцам нашлось бы. Например, не так давно прошла информация, что они будут участвовать в процессе разминирования. Однако Россия, на мой взгляд, хотела показать, что не имеет никаких имперских устремлений по отношению к Азербайджану. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, а никем не признанное самопровозглашенное образование под названием "арцах" самоликвидировалось, и теперь вопросами безопасности в Карабахском регионе занимаются соответствующие службы нашей страны.

То, что российские миротворцы уходят раньше срока и без эксцессов, не нравится некоторым западным кругам и пропагандистам. Они недовольны, что Россия ушла из Азербайджана без единого выстрела. Ведь после подписания Трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года пропаганда против руководства нашей страны строилась на утверждениях, что "российский сапог" теперь останется в Карабахе навсегда, что Россия посредством РМК постарается укрепиться на Южном Кавказе и так далее. Все эти разговоры шли четыре года.

Другой вопрос, почему Россия поступила именно так. Помощник Президента страны Хикмет Гаджиев сообщил, что такое решение было принято по согласованию лидеров двух наших стран - Ильхама Алиева и Владимира Путина. Это самый высокий уровень взаимопонимания, который говорит о наличии между двумя странами конструктивного диалога. В 2020 году стороны договорились ввести РМК в регион, а сегодня совместно решили, что им пора возвращаться в Россию. И для этого сложились конкретные условия. Это очень конструктивный и очень рациональный подход.

То, с каким недовольством воспринят уход РМК на Западе, лично меня удивляет больше всего. Давайте представим, что Россия вывела свои военные силы из Грузии, Молдовы или Украины. Какой была бы реакция? Думаю, эти действия были бы встречены аплодисментами. Почему же не нравится уход РМК из Карабахского региона Азербайджана? По всему видно, что в этом вопросе имеется куда больше подводных камней, чем может показаться. Присутствие российских военных на территории Азербайджана, видимо, было необходимо в играх против нашей страны. Армянские политиканы и сторонники Армении в Европе в последнее время уже начали называть Азербайджан "форпостом России", а теперь эта пропагандистская конструкция рушится на глазах.

Возможно, эти факты никак не связаны, но нельзя не вспомнить, что за день до появления официального подтверждения вывода российских миротворцев посол Франции в Азербайджане была отозвана, как нам объяснили, для консультаций в Париж. На мой взгляд, это очень серьезный момент, я бы не хотел, чтобы этот шаг Парижа упрощался. Видимо, ситуация настолько серьезная, что возникла необходимость обсудить какие-то вопросы лицом к лицу и без вероятности попадания информации в публичное пространство.

Думаю, Азербайджану следует сохранять спокойствие и переждать этот процесс, что он, в принципе, и делает. Наша страна с уважением относится и к тем, кто рядом, и тем, кто далеко от нас. Но нам бы хотелось, чтобы и другие, в частности Франция относились к нам так же. Мы хотим, чтобы Париж уважал нашу целостность, наши принципы и интересы. Азербайджан не претендует ни на чьи территории, не стремится никого под себя подмять. Единственным его устремлением было восстановить свою территориальную целостность, стать сильной и независимо страной. Всего этого он добился собственными силами. И все, что ему нужно сегодня, - чтобы другие уважали его выбор и его границы. Ничего сверхъестественного нам не надо.

Азербайджан не будет терпеть той тональности, с которой с ним пытаются разговаривать страны вроде Франции. Ну и что же, что Франция - ядерная держава и бывшая империя. За самой Францией тянется шлейф многих преступлений, совершенных и в колониальную эпоху, и после нее. То есть ей стоит заняться самой собой. Бывшее величие и принадлежность к Европе не дают Франции права указывать Баку, требовать от него внести какие-то коррективы в отношения с Парижем и тому подобное. Как раз самому Парижу стоит промониторить свои отношения с Баку и определиться, стоит ли жертвовать национальными интересами ради армянской диаспоры и лобби, не желающей, чтобы в нашем регионе наступил мир. Не подобает такой державе становиться пленницей лоббистских интересов.

То же самое можно адресовать и США, и Канаде, и другим странам, где имеются большая армянская община и активное лобби, продвигающее армянские интересы.

Политика - это торг, это бизнес. Все видят, что происходит в Украине. По всем признакам, близится завершение торга. Можно предположить, что Россия уступит в нашем регионе в обмен на уступки со стороны Запада в Украине. В нынешней ситуации ничего нельзя исключать.

Азербайджан же в любой ситуации будет сохранять свой нейтральный статус. Здесь нет необходимости в присутствии чьих-то сил, не только России или Запада, но даже Турции. Турция и Азербайджан и без того уже достаточно интегрированы. Между нами подписана Шушинская декларация, и любой азербайджанский солдат, образно выражаясь, является и турецким солдатом. И наоборот. Азербайджан не хочет, чтобы на его территории находились иностранные военные базы, даже базы братских нам стран.

Что же касается нынешних опекунов Армении, которых мы всегда считали своими хорошими партнерами... Напомню, что не поддерживаемая сегодня Штатами Армения, а Азербайджан стал союзником НАТО в операции в Афганистане. Азербайджан не только предоставил альянсу воздушное пространство, но и направил в Афганистан своих военнослужащих в составе контингента Турции. И именно азербайджанцы и турки поддерживали порядок в кабульском аэропорту, когда оттуда сбежали все военнослужащие западной коалиции. Выходит, что сегодня, когда операция в Афганистане завершилась, Азербайджан стал не нужен, а Армения, находившаяся всегда за пазухой у России, стала союзницей для НАТО? Это даже похоже на предательство.

Вторым важнейшим событием минувшей недели стали договоренности, достигнутые комиссиями Азербайджана и Армении по делимитации. Считаю, что договоренности предусматривают не только делимитацию, но уже содержат элементы и демаркации. Мы показали, что можем на двусторонней основе принимать очень важные решения. А что касается звучащих из Армении заявлений касательно якобы "азербайджанской угрозы", призывов ко всему миру их спасать - это искусственно раздуваемая паника, направленная на то, чтобы привлечь к себе больше внимания. С точки зрения Еревана, он действует правильно. Ну что тут сказать... Для нас важно, что при этом он уже начинает использовать и возможности двусторонних контактов. И именно такие контакты дают практический результат. Вспомним, что на основе двусторонних договоренностей состоялся обмен задержанными военнослужащими в конце прошлого года, а Армения отозвала свою кандидатуру на проведение СОР29 в пользу Азербайджана.

Считаю, что договоренности о возвращении четырех остающихся под оккупацией азербайджанских сел стали ударом ниже пояса для тех, кто хотел быть арбитрами и модераторами нашего региона. Вероятно, явная перспектива "сириизации" заставила Армению задуматься, увидеть параллели с тем, что происходит в Украине и других странах. Превращение Армении в южно-кавказскую Сирию не выгодно ни Южному Кавказу, ни его ближайшим соседям. Никол Пашинян это явно осознает. Однако его оппоненты продолжают дезориентировать общество и "рвать тельняшки", обвиняя правительство в "сдаче территорий".

Сегодня мы наблюдаем элементы возрождения субъектности Армении, что очень не нравится ее опекунам. Сегодня, как мне кажется, и Армения, и Грузия приходят к пониманию, что это наш регион, что мы в ответе за него и должны общими усилиями добиться здесь стабильности и мира. С этой точки зрения возвращение наших сел без единого выстрела - очень важное событие. Оно говорит о том, что для Армении еще не все потеряно.

Посмотрим, как достигнутые договоренности будут осуществляться на практике. Сегодня между Баку и Ереваном имеет место закулисная дипломатия. Обычно слово "закулисная" несет в себе негативный подтекст, но в данном случае я употребил его в позитивном смысле. Все правильно - сторонам нужно встречаться, нужно говорить. Я очень рад, что с другой стороны тоже начали понимать выгоды налаживания отношений. Не будем забывать, что правительству Армении все это дается очень нелегко. Армения только пытается делать первые шаги к субъектности. Она всегда была ведомой и управляемой страной, хотела сочетать несочетаемое - и выгодно продать себя, и оставаться при этом субъектом международной политики. А так не бывает. В современном мире требуется определенность.

В целом ситуация и в нашем регионе, и в соседних с нами регионах очень непростая. Но я спокоен, потому что политика Президента Азербайджана всегда была прагматичной, азербайджанский лидер умеет видеть перспективу и просчитывать ситуацию на много шагов вперед. Думаю, Азербайджан готов к любым вызовам.

Лейла Таривердиева