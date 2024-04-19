Почему уходят миротворцы?

Автор: Лейла Таривердиева

Главной новостью этой недели стало подтверждение официальным Баку факта вывода из Азербайджана Российского миротворческого контингента (РМК), находившегося на территории нашей страны согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Признаки досрочного ухода РМК появлялись и раньше, но официального подтверждения не было, и все гадали: на самом деле российские солдаты уходят, или только показалось?

Решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана принято высшим руководством обеих стран, заявил накануне журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения, подчеркнул он.

Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

То, что РМК покидает Карабах, не является для нас сенсацией. В том, что РМК в 2025 году покинет Азербайджан, мы не сомневались. Были паникеры и провокаторы, рвавшие на себе волосы и утверждавшие, что азербайджанская сторона теперь никогда не избавится от военного присутствия России. Но способные трезво мыслить понимали, что Президент страны знает, что делает, и что РМК уйдет. Уйдет спокойно, без эксцессов, без попыток противодействия. И вот почему.

Во-первых, что бы там изначально не планировалось в Москве, решение все равно принимает Баку (к великому огорчению местных демагогов и армян). Президент Ильхам Алиев постоянно напоминал в своих выступлениях, что миротворцы находятся в Карабахе временно, и говорилось это не только и даже меньше всего для местной публики. Известно, что ограничительный срок в пять лет в Трехстороннем заявлении был указан по настоянию Президента Азербайджана. Первоначально никакого лимита на пребывание миротворцев не предполагалось, но Баку добился своего.

Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов отношения двух стран и их лидеров. Эти отношения остаются дружескими при любых обстоятельствах, проблемы улаживаются и не обостряются. Такой уровень взаимодействия всегда позволяет договориться. Так что вряд ли Россия стала бы противодействовать решению Баку попрощаться с РМК, даже если ей это очень не нравится. РМК был некоей червоточиной в двусторонних отношениях, российские миротворцы больше мешали, чем помогали урегулированию конфликта, и разрешение этого вопроса не ухудшит, как кажется некоторым, а, наоборот, улучшит атмосферу между нашими странами. И между обществами тоже.

В-третьих, Президент Азербайджана, делая шаг, всегда просчитывает ситуацию на "доске" на десять ходов вперед. Мы с самого начала были уверены, что наш лидер не сделает ничего, что позволит отобрать у азербайджанского народа его победу. И не ошиблись. Решение о вводе российских миротворцев было не отступлением, а возможностью остановить войну и попытаться решить оставшиеся проблемы без кровопролития (к сожалению, противник нам этого не позволил). Кроме того, была заблокирована возможность вмешательства других сил. Глядя на то, что происходит четыре послевоенных года вокруг региона, не исключаем, что таким решением Президент предотвратил какую-то более серьезную угрозу. Как мы уже отметили, отношения Баку и Москвы всегда помогают им договориться, что очень важно в таких ситуациях. Можем ли мы это сказать о других акторах?

Досрочный вывод сил РМК из Азербайджана соответствует логике развития событий в регионе. После антитеррористической операции сентября 2023 года и добровольного выезда армянского населения, о возможности досрочного вывода РМК стали говорить открыто. В пребывании российских миротворцев на территории Карабахского региона действительно не осталось никакой необходимости. Российские военные, по сути, просто отдыхали в горах. Содержание этой группировки обходилось российскому бюджету недешево, а политической отдачи - никакой. В Москве, думается, тоже поняли, что задержаться надолго не получится. Азербайджан не для этого воевал за свой суверенитет и территориальную целостность, чтобы ограничить себя в правах в какой-то части страны. Попытки давить на Баку в этом вопросе не дали бы результата, но серьезно ухудшили бы отношения с Азербайджаном, чего России в ее нынешнем положении совсем не нужно.

Пребывание иностранного военного контингента на территории страны, когда этого больше не требуют интересы Азербайджана, противоречит национальному законодательству и на данном этапе вредит ее международному имиджу. Азербайджан не Армения, мы сильное и реально независимое государство, и азербайджанское общество не приветствует присутствие чужих армий на своих землях. Ни в статусе оккупантов, ни в статусе миротворцев. А потому российские военные покидают Карабах. И не на время, а насовсем.

Присутствие российских миротворцев антиазербайджанская пропаганда активно использовала как инструмент против Баку. После новостей о выводе россиян, в соцсетях начали выкладывать старые ролики с заявлениями армян, лоббистов и мыслящих по-армянски азербайджанцев, работающих против своей страны за рубежом.

Небезызвестная Севиндж Османгызы нежным голоском убеждала два года назад своих зрителей, что российские войска уйдут из Украины, Грузии и Армении, но никогда не уйдут из Азербайджана. И обещала, что если РМК покинет страну в 2025 году, она лично скажет главе Азербайджана "браво". Теперь пользователи соцсетей ждут, сдержит ли она свое обещание. Помнится, один из коллег Османгызы незадолго до Второй карабахской войны обещал отрезать себе ухо, если "Алиев освободит Карабах". Свое обещание он не выполнил. Похоже, у грантоедов так принято.

Многие, наверное, помнят и торжество Александра Лапшина, который со снисходительной улыбкой рассказывал, что Россия не для того вошла в Азербайджан, чтобы уйти оттуда через пять лет. Россия закрепилась в Азербайджане навсегда, вещал Лапшин. Азербайджанцы, мол, думали, что вернули земли, а вместо этого вернулся российский сапог. Ха-ха-ха. По всякому эксплуатировали эту тему и армянские говоруны. Чужая пропаганда старалась посеять сомнения в азербайджанском обществе, разыграть тему российского присутствия против властей Азербайджана. Чужие голоса ввинчивали в сознание людей, что у них отобрали победу, что РМК никогда не уйдет, что русские оставят Карабах армянам и так далее.

Реальность же оказалась совершенно другой. Но вот что удивляет - она почему-то совсем не обрадовала тех, кто, по идее, должен был бы обрадоваться. США высказались по этому поводу очень странно, скорее, в негативном, чем позитивном ключе. Вывод миротворческого контингента означает полное завершение конфликта. Но вместо того, чтобы поздравить Азербайджан с этим достижением, представитель Госдепартамента раскритиковал Россию за такой шаг, назвав "ненадежным союзником". Речь о союзничестве с Арменией, которое Москва, дескать, нарушила. Мы попытались припомнить, когда бы американцы или европейцы требовали вывода РМК из Карабаха, и не обнаружили никаких фактов. Такого не было. Штаты неоднократно призывали Россию вывести свои войска из Молдовы, Грузии, Украины, американцы приветствовали вывод сил ОДКБ из Казахстана в январе 2022 года, а сейчас лоббируют выдворение российской базы из Армении. Но вывод российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана вызвал у Госдепа изжогу. К чему бы это?

Впрочем, удивляться нечему - за тридцать лет армянской оккупации США ни разу не потребовали от Армении вывести свои оккупационные силы. Похоже, этот конфликт был нужен всем, и опекунов Еревана вовсе не радует, что в нем поставлена точка. А вывод миротворцев и есть та самая жирная точка. Пожалуй, это впервые, когда миротворческий контингент уходит вместе с конфликтом. Обычно миротворческие силы и коалиции покидают зоны конфликтов от безысходности, оставляя противоборствующие стороны разбираться самим, либо застревают там надолго. У самих Штатов в этом плане "богатый" опыт.

Не будем говорить, что за четыре года между азербайджанской стороной и РМК не было никаких проблем. Были, потому что миротворчество пошло не по должному руслу. Однако Азербайджан сумел скорректировать ситуацию, и в конечном итоге выиграл на всех фронтах.

Азербайджан суверенная, независимая страна, придерживающаяся принципа неприсоединения. В скором времени в Карабахском регионе, как и по всей республике в соответствии с законодательством единственной военной силой останутся Вооруженные силы Азербайджана. Наша страна станет единственной среди членов Восточного партнерства, на чьей территории нет иностранных военных сил. Азербайджанская армия - это гарант безопасности государства и народа. Все вопросы решены, все точки над "и" расставлены, и для того, чтобы защитить собственную безопасность, нам больше не требуется постороннее участие.