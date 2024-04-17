Верховным руководством Азербайджана и России принято решение о досрочном выводе миротворцев из Карабаха.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ относительно информации о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

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