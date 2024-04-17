Кремль подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха

Вывод российских миротворцев из Карабаха начался, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, это действительно так", - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов подтвердить информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха.

Отметим, что минувшим днем в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен процесс вывода из Азербайджана военной техники, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Напомним, что 10 апреля российские миротворцы покинули монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре. В настоящее время монастырь Худавенг охраняется азербайджанской полицией.

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