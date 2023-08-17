Миротворцы крышуют военные приготовления сепаратистов, чреватые новым кровопролитием

Источник зла на территориях Азербайджана, находящихся в зоне временной дислокации РМК, - это сепаратизм и незаконные армянские вооруженные формирования. Но не только. К очень большому сожалению, в источник зла в определенном смысле превратился и российский миротворческий контингент, крышующий незаконные провокационные деяния армян, чреватые новым кровопролитием.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Мы не говорим о незаконном солдате, мы говорим о незаконных формированиях. А если имеются незаконные формирования, у них, как правило, должны быть подразделения, части, казармы, фортификационные сооружения, должны быть задачи, которые они выполняют. Эти формирования должны где-то располагаться, расквартировываться, должны иметь оборудованные посты, проходить боевую подготовку. Учитывая то, что незаконные армянские вооруженные формирования находятся на наших территориях в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента, занимают там позиции, которые постоянно расширяют и совершенствуют, очень много вопросов возникает не к самим бандидам, а к РМК.

В последние дни в СМИ стали массово появляться ролики, отражающие незаконную военную деятельность армян на наших территориях. Я ничего удивительного в увиденном не вижу. То, что в зоне РМК действуют и процветают армянские незаконные формирования, известно всем, это реальность, с которой мы сегодня живем. Во многом это происходит благодаря присутствию россиян. Наличием РМК пользуются сепаратисты, незаконные формирования, террористы. Все эти элементы живут в зоне РМК как у Христа за пазухой, чувствуют себя спокойно и защищенно. Когда хотят, стреляют, когда хотят, минируют территорию и строят казармы. В общем, у них там полная свобода действий. Они знают, что имеют в лице миротворцев надежную защиту. К сожалению.

Так что обо всем, что в зоне РМК сейчас творится, нужно спрашивать не у сепаратистов, а у российских миротворцев. Количество и локация постов миротворческого контингента были согласованы соответствующим документом. Эти посты позволяли миротворцам выполнять ту миссию, с которой они там находятся. Но с первого дня нарушив все принципы, миротворцы стали закрывать глаза на то, что делали армяне. Миротворцы не только разрешили создавать рядом со своими позициями опорные пункты и огневые позиции сепаратистов и террористов, но и сами в этом участвовали. Прекрасно понимая, для чего оборудуются эти опорные пункты и в кого будет нацелено оружие армянских боевиков. В граждан Азербайджана.

Количество опорных пунктов незаконных армянских формирований растет не в последнюю неделю, все это создавалось в течение трех послевоенных лет. Российские миротворцы обеспечили в зоне своей временной дислокации все, кроме мира. Образовалась зона напряженности, источник будущих кровопролитных столкновений и смертей на территории Азербайджана. Если мы начнем перечислять то, что творилось с благословения миротворцев и какие из своих обязательств они не выполнили, это займет не один час. Чего только не было, чего только не происходило под носом у РМК. И гранату бросали в азербайджанских военных, и полезные ископаемые наши разграблялись, и солдат мы теряли на своей территории после войны. По сей день бронетехника под российским флагом сопровождает армянских террористов между их опорными пунктами, при ротации и снабжении бандформирований. Одним словом, не дай бог никому таких миротворцев.

Говоря о количестве опорных пунктов армянских банд, о строящихся военных городках на наших территориях, о боевой подготовке террористов под руководством офицеров РМК, мы должны призывать к ответу не сепаратистов, а миротворцев. Если это миротворчество, то что тогда провокация и война?

На российской стороне обижаются, когда азербайджанские СМИ, политологи и эксперты называют вещи своими именами. Говорят, что мы, мол, относимся к РМК предвзято. Ничего подобного. Обвинения и критика справедливы.

Не сомневаюсь, что когда мы в конце концов применим силу и разоружим армянские банды, нас ждут новые минные поля, сотни заложенных армянами мин, произведенных в Армении после войны. Мы не можем делать вид, что не замечаем, что эти минные поля создаются под прикрытием и при консультативной помощи российской стороны. Мины, завезенные в зону РМК до декабря прошлого года, были доставлены на наши земли под присмотром миротворцев.

Так что ничего удивительного в распространенных видео нет. Источник зла на территории Азербайджана - это сепаратизм и незаконные армянские вооруженные формирования. Но не только. К сожалению, к очень большому моему сожалению, источником зла является также российский миротворческий контингент, потому что он крышует армянских террористов. Очень неприятно об этом говорить, но мы также не можем не понимать. что РМК - это исполнитель, выполняющий те приказы, которые поступают из Минобороны РФ и далее по цепочке.

Пока это продолжается, мы еще немало таких кадров увидим. Опорные пункты сепаратистов будут расти числом, потом они будут соединяться траншеями, будут укреплять огневые позиции, направленные против граждан Азербайджана. Не думаю, что нам стоит на кого-то надеяться. Все, происходящее в регионе, доказывает, что нам снова придется решить проблему собственными силами.

Лейла Таривердиева