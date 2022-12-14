Миротворцы сделали все возможное, чтобы восстановить против себя Азербайджан

Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди показывает, что мы подошли к той черте, когда ситуация уже не может развиваться по-прежнему и требуется ее резко изменить. У азербайджанской стороны есть, что предъявить российским миротворцам - список претензий за прошедшие два года получился длинный. И продолжает расти.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

За два года так называемой миротворческой миссии России было много негативных моментов, отметил он. Это и продолжение потерь среди личного состава Азербайджанской армии от рук армянских террористов, это и продолжающаяся незаконная экономическая деятельность, и превращение Лачинской дороги в проходной двор, это и теракты. Рамалданов напомнил о теракте, когдаамалданов нап армянин бросил гранату в наш пост, расположенный вблизи поста российских миротворцев. Никто, к счастью, не пострадал, но инцидент показал, насколько Лачинская дорога не контролируется. А самое неприятное, что хотя преступление было совершено на территории Азербайджана, россияне отдали задержанного террориста Армении, где он, конечно же, не понес никакого наказания, а превратился в героя.

"Должен сказать, что количество постов незаконных армянских формирований с окончания войны увеличились в разы. Это не просто посты наблюдения, это посты с фортификационными сооружениями, отвечающие всем требованиям, и на этих постах круглосуточно занимают позиции армянские террористы. Хотя в четвертом пункте Трехстороннего заявления очень четко указано, что армянские вооруженные подразделения выводятся из Азербайджана параллельно вводу миротворческих сил. Причем, в создании постов армянам помогали миротворцы, которые в очень грубой форме нарушают свои обязательства по документу от 10 ноября. Помимо опеки над армянскими вооруженными формированиями, РМК пропускает по Лачинской дороге в Азербайджан кого попало. Но только не граждан самого Азербайджана. честно говоря, я затрудняюсь сказать, что еще осталось сделать миротворцам в нарушение своих обязательств по Трехстороннему заявлению. По-моему, за два года они сделали все возможное, чтобы восстановить против себя азербайджанское общество", - сказал полковник запаса.

По мнению нашего собеседника, если провести параллель между оккупантами и РМК, то можно обнаружить в их действиях много общего. Армяне оккупировали часть районов Азербайджана, создали оборонительные позиции, минировали территории, в зону оккупации не допускалась азербайджанская сторона. Сегодня ситуация практически та же - миротворцы создали зону, свободную для деятельности сепаратистов и их бандформирований, и перекрывают дорогу азербайджанским гражданам, желающим попасть на свои собственные территории. Деятельность РМК непонятно, в чем заключается. Свои обязательства, взятые по заявлению от 10 ноября 2020 года, они не выполняют. Чем тогда они занимаются? Поддержкой армянских вооруженных бандформирований и террористов на территории Азербайджана. Это главное, за что РМК должен ответить, считает Шаир Рамалданов.

Ветеран Первой карабахской войны подчеркнул, что если РМК не будет чинить помех, Азербайджанская армия способна в течение нескольких дней разоружить армянские бандформирования и выдворить террористов за пределы страны. Кроме того, если бы не миротворцы, в зоне их временной ответственности уже начался бы процесс интеграции армянской общины в азербайджанское общество. Представители правительства, общественных организаций уже налаживали бы контакты. Вопросы интеграции начали бы давать свои плоды. Но этому процессу препятствуют миротворцы и опекаемые ими вооруженные бандформирования.

"Российские миротворцы не могут называться миротворцами, потому что не творят мир, а сами превращаются в оккупантов. Еще не прошла и половина определенного Трехсторонним заявлением срока пребывания РМК в Азербайджане, а Пашинян с подачи российской стороны говорит о продление "мандата". Может, это и прозвучит резко, но от действий миротворцев попахивает оккупационными намерениями. Сегодня азербайджанские недра в зоне РМК так же разворовываются, как и в годы армянской оккупации. Никакой разницы. Хочешь не хочешь, а параллели напрашиваются сами собой. Далее, азербайджанские журналисты на территории Азербайджана хотят пройти на собственную землю, а им преграждают путь, так сказать, миротворцы. Причем, в их рядах много армян, что совершенно недопустимо. Два года дорога из Агдере в Кяльбаджар через Ханкенди закрыта для азербайджанской стороны. Как это называется? Для чего тогда эти миротворцы, если граждане Азербайджана не могут свободно перемещаться по своей территории? А тем временем граждане Армении и других стран вольготно себя чувствуют в зоне временной ответственности РМК. Эта действительность раздражает азербайджанскую общественность, что совершенно естественно. На такое безобразие миротворческим силам никакого мандата не выдавали", - сказал Рамалданов.

По его словам, так как миротворцы не обеспечили азербайджанским экологам доступа к разграбляемым армянами месторождениям Гыдылбулаг и Демирли, наша общественность и Минэкологии перекрыли Лачинскую дорогу. Это вынужденная мера. Очень странная ситуация, когда представители Минэкологии Азербайджана не могут провести мониторинг на территории самой же страны, а тем временем миротворцы спокойно наблюдают за незаконной добычей полезных ископаемых армянами. Именно РМК должна обеспечить безопасность и свободный доступ азербайджанским чиновникам и специалистам к любому объекту в зоне своей ответственности. Если они этого не делают, то для чего там вообще находятся?

"Если так будет продолжаться, азербайджанская общественность может поставить перед руководством страны вопрос: либо миротворцы выполняют свои обязательства, либо Азербайджан вправе поставить вопрос о досрочном завершении миссии, вредящей интересам республики. Из различных источников известно, что командующий РМК Андрей Волков и засланный Москвой Рубен Варданян нашли общий язык. Волкова в России не случайно называют "маркетным генералом". Эти двое "греют" друг друга на наших землях не просто так. И так больше продолжаться не может. Процесс пошел. Думаю, мы не должны снижать скорость его развития. Наоборот, она должна расти. МИД уже предъявил ноту российской стороне. Не сомневаюсь, что вопросы будут обсуждены и на самом высоком уровне. Миротворцы либо начнут выполнять свои обязательства, либо их миссия будет укорочена. В скорм времени либо РМК разоружит армянских террористов, либо Азербайджанская армия сделает это за россиян", - резюмировал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева