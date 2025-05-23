Губернатор Астраханской области направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и поздравить Вас с Днем независимости!

Этот праздник объединяет всех граждан Азербайджанской Республики, которые любят свою страну, чтят ее историю и традиции, трудятся во имя ее достойного будущего.

В этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в созидательном труде на благо родного государства.

Высоко ценю поддержку, которую Вы оказываете развитию многопланового сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью. Уверен, что и в дальнейшем совместными усилиями мы будем активно приумножать традиции взаимного уважения и доверительного сотрудничества".