Радмила Шекеринская отметила высокую ценность сотрудничества с Азербайджаном для НАТО

НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская прокомментировала итоги встречи с помощником президента Азербайджана-заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым в своём сообщении на платформе X.

По её словам, стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между НАТО и Азербайджаном, а также вопросы, касающиеся региональной безопасности.

"НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном. Южный Кавказ играет важную роль для Альянса", - подчеркнула Шекеринская.