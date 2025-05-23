https://news.day.az/politics/1754901.html Радмила Шекеринская отметила высокую ценность сотрудничества с Азербайджаном для НАТО НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном. Как передает Day.Az, заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская прокомментировала итоги встречи с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым в своём сообщении на платформе X.
Радмила Шекеринская отметила высокую ценность сотрудничества с Азербайджаном для НАТО
НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская прокомментировала итоги встречи с помощником президента Азербайджана-заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым в своём сообщении на платформе X.
По её словам, стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между НАТО и Азербайджаном, а также вопросы, касающиеся региональной безопасности.
"НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном. Южный Кавказ играет важную роль для Альянса", - подчеркнула Шекеринская.
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