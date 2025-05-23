Определяется правовой статус представителя Президента Азербайджана по вопросам климата

Вносятся изменения в классификацию административных и вспомогательных должностей в государственных органах.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата будет отнесен к первой категории административных должностей.

Для информации отметим, что распоряжениями Президента Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев был освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов и назначен представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.