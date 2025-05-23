Трамп рассказал о росте ожирения среди детей в США

Каждый пятый ребенок в США страдает от лишнего веса, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в 1960-е годы менее 5% в США страдали ожирением, сегодня - более 20%.

Трамп подчеркнул, что у 40% американских детей есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному из 31 ребенка, хотя несколько десятилетий назад этот показатель был 1 на 10 тысяч.

6 мая Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет государственного бюджета исследований потенциально опасных вирусов с возможными мутациями, в том числе в других странах.

В указе говорится, что исследования вирусов создают угрозу для благополучия граждан и финансирование исследований требует незамедлительного прекращения.