Детали визита Шахбаза Шарифа в регион

25-30 мая 2025 года будет проходить визит премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа в Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан.

Премьер-министр проведет широкие дискуссии с руководством этих стран по вопросам двусторонних отношений, а также по вопросам регионального и международного значения, сообщает Day.Az.

Также он примет участие в международной конференции по ледникам, которая состоится 29-30 мая в столице Таджикистана Душанбе.