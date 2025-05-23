https://news.day.az/politics/1755163.html Детали визита Шахбаза Шарифа в регион 25-30 мая 2025 года будет проходить визит премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа в Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан. Премьер-министр проведет широкие дискуссии с руководством этих стран по вопросам двусторонних отношений, а также по вопросам регионального и международного значения, сообщает Day.Az.
Детали визита Шахбаза Шарифа в регион
25-30 мая 2025 года будет проходить визит премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа в Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан.
Премьер-министр проведет широкие дискуссии с руководством этих стран по вопросам двусторонних отношений, а также по вопросам регионального и международного значения, сообщает Day.Az.
Также он примет участие в международной конференции по ледникам, которая состоится 29-30 мая в столице Таджикистана Душанбе.
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