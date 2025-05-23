Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума

В Лейпциге (Германия) проходит cаммит "Международный транспортный форум 2025". На мероприятии председательство в саммите на 2025-2026 годы перешло от Чили к Азербайджану.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта, на саммите с участием свыше 1200 делегатов из более чем 80 стран Азербайджан представляет делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Представительное мероприятие посвящено теме "Устойчивость транспорта к глобальным потрясениям". Участники саммита обсудили пути обеспечения устойчивости транспортных систем на фоне вызовов, обусловленных разрушительными факторами, такими как стихийные бедствия, пандемии, киберугрозы и геополитические кризисы.

Заместитель министра Рахман Гумматов, выступая на заседании Совета министров транспорта, рассказал о предпринимаемых Азербайджаном шагах по созданию транспортных систем, устойчивых к глобальным потрясениям. Он проинформировал о цифровизации городской инфраструктуры, в том числе о реализуемом проекте "Цифровой двойник", а также об осуществляемой работе по развитию экологичных и устойчивых транспортных систем. Замминистра также подчеркнул активное участие Азербайджана в региональных транспортных проектах и значение международного сотрудничества в этой сфере. Были отмечены восстановительные работы в Карабахском регионе в постконфликтный период, строительство современных автомагистралей, аэропортов, реконструкция городской инфраструктуры, имеющие большое значение с точки зрения возрождения региона и восстановления транспортных связей.

На мероприятии председательство в саммите Международного транспортного форума на 2025-2026 годы перешло от Чили к Азербайджану. Наша страна была избрана на этот пост единогласным решением государств-членов в 2023 году и впервые принимает полномочия председателя в данной организации.

Как отметил Рахман Гумматов на пресс-конференции участников, для Азербайджана это председательство также является продолжением больших усилий страны по продвижению более инновативных, экологичных и взаимосвязанных транспортных систем.

"Транспорт - это не просто инфраструктура, а инструмент экономического развития, регионального сотрудничества и социальной интеграции", - сказал он.

В рамках саммита замминистра также провел встречи с делегациями ряда стран, в ходе которых состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества и другим вопросам.

На мероприятии была организована выставка, на которой партнеры Международного транспортного форума представили свою продукцию, услуги и инновации. Установленный здесь стенд министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана осмотрели генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ, участвующие в саммите министры и руководители делегаций. Посетителям стенда была предоставлена подробная информация о достижениях Азербайджана в сфере транспорта.

Отметим, что Международный транспортный форум насчитывает 69 стран-членов. Азербайджан является полноправным членом этой организации с 1998 года. Саммиты, регулярно проводимые с 2008 года, играют важную роль в формировании глобальной транспортной политики.