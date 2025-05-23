"Карабах" заинтересовался лучшим бомбардиром албанской лиги

Агдамский "Карабах" ведет переговоры с нападающим сборной Литвы Манфредасом Ружгисом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 28-летний форвард получит статус свободного агента в конце июня. Последний сезон он провел в албанском клубе "Вора", выступающем во втором дивизионе. По итогам сезона Ружгис стал лучшим бомбардиром турнира - 24 гола в 30 матчах, благодаря чему команда вышла в Суперлигу Албании.

Ружгис родился в Германии, а албанские СМИ сообщают, что он получил привлекательное предложение от клуба из Азербайджана.

Также отмечается, что нападающий вызван в сборную Литвы на предстоящие матчи: 7 июня команда сыграет с Мальтой в отборе к ЧМ-2026, а 10 июня проведет товарищескую встречу с Данией. Обе игры состоятся на выезде.