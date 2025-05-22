В суде представлена видеозапись о роли Левона Мнацаканяна в оккупации города Шуша

Сегодня на продолжающемся судебном процессе в Бакинском военном суде был продемонстрирован видеоматериал, содержащий признание обвиняемого Левона Мнацаканяна в участии в оккупации Арменией города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что в видеоматериале Л.Мнацаканян говорит, что во время захвата города Шуша он был в подразделении Ашота Гуляна.

"Наше подразделение действовало на левом фланге их подразделения - в направлении Шушинской крепости. Наше подразделение тесно сотрудничало с их подразделением. Прорыв главного фронта был в центре и слева".

Отвечая на вопрос прокуроров, защищающих государственное обвинение, Левон Мнацаканян опроверг сказанное им в представленном видеоматериале.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.