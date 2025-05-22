Азербайджан запускает систему логистических субсидий

В 2025 году будет внедрен новый механизм, который предусматривает предоставление логистической субсидии при выходе на внешние рынки.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев во время выступления на мероприятии "SHE Congress 2025" в Баку.

"Считаем, что внедрение нового механизма окажет существенную поддержку росту объема экспорта страны.

Привлечение инвестиций также является для нас приоритетом. На всех наших существующих платформах регулярно проводятся мероприятия, посвященные проектам женщин-инвесторов и предпринимателей. Считаю, что эти меры следует расширять", - добавил он.