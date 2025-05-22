Азербайджан обсудил с Турцией развитие Среднего коридора

Между Азербайджаном и Турцией состоялся обмен мнениями о возможностях взаимодействия в направлениях развития Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в социальной сети X.

"Состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Азербайджане Биролом Акгюном. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области транспорта. Состоялся обмен мнениями о возможностях взаимодействия, особенно в области развития автомобильного транспорта, железной дороги, авиации и Среднего коридора",- отмечается в публикации министра.