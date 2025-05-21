В Турции продолжаются международные учения Anatolian Phoenix–2025 с участием Азербайджана

В ходе международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix-2025" ("Anadolu Ankası - 2025"), проводимых в городе Конья Турецкой Республики, были выполнены задачи очередного этапа.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала, в соответствии с планом учений, участникам был представлен брифинг, посвященный правилам безопасности, уточнению выполняемых задач на карте и последовательности их выполнения, рельефу и климату местности, на которой будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

Согласно плану, были успешно выполнены задачи по парашютной подготовке и поисково-спасательные мероприятия.

Основной целью выполнения поставленных на учениях задач является совершенствование навыков личного состава по использованию парашютов, дальнейшее повышение уровня их боевой и специальной подготовки, в том числе обеспечение слаженности и обмена опытом между военнослужащими стран-участниц.

Отметим, что нашу страну на международных поисково-спасательных учениях представляют пилоты ВВС Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.