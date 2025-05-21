https://news.day.az/hitech/1754622.html НАСА показало снимок с галактиками - ФОТО НАСА показало снимок с галактиками, расположенными почти на одной прямой в 19,5 млрд, 5,5 млрд и 2,7 млрд световых лет от Земли. Как сообщает Day.Az, изображение одной из них, самой далекой, растягивается в виде красной дуги, частично окружая более близкую. Ранее китайские ученые нашли уникальную бактерию на космической станции.
НАСА показало снимок с галактиками - ФОТО
НАСА показало снимок с галактиками, расположенными почти на одной прямой в 19,5 млрд, 5,5 млрд и 2,7 млрд световых лет от Земли.
Как сообщает Day.Az, изображение одной из них, самой далекой, растягивается в виде красной дуги, частично окружая более близкую.
Ранее китайские ученые нашли уникальную бактерию на космической станции.
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