НАСА показало снимок с галактиками, расположенными почти на одной прямой в 19,5 млрд, 5,5 млрд и 2,7 млрд световых лет от Земли.

Как сообщает Day.Az, изображение одной из них, самой далекой, растягивается в виде красной дуги, частично окружая более близкую.

Ранее китайские ученые нашли уникальную бактерию на космической станции.