Китайские ученые нашли уникальную бактерию на космической станции

Китайские ученые обнаружили на борту космической станции "Тяньгун" новую бактерию с уникальными свойствами, которая может выдерживать экстремальные условия в космосе.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Бактерия получила название Niallia tiangongensis и была изолирована с поверхности оборудования станции для отслеживания микробной активности в условиях длительных полетов. Бактерия оказалась близкой к земной Niallia circulans, встречающейся в почве, сточных водах и даже в кишечнике человека. Однако ее космическая версия обладает рядом мутаций, повышающих устойчивость к радиации и стрессу.

Исследователи отмечают, что Niallia tiangongensis способна перерабатывать желатин и обладает улучшенной способностью к образованию биопленок - это важно для выживания в среде с ограниченными ресурсами. Эти свойства делают бактерию потенциально ценным объектом для дальнейшего изучения как в контексте космической медицины, так и для применения на Земле, включая сельское хозяйство и биотехнологии.

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