«Реал Мадрид» ведет переговоры о трансфере Пьеро Инкапье

Защитник леверкузенского "Байера" и сборной Эквадора Пьеро Инкапье прилетел в Мадрид и был замечен в аэропорту столицы Испании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает испанское издание El Chiringuito, приводя кадры, на которых запечатлён 23-летний футболист.

По информации источника, защитик близок к трансферу в мадридский "Реал", который после подписания Дина Хёйсена нацелился ещё на одного центрального защитника для конкуренции за место в стартовом составе испанского гранда. Отмечается, что Инкапье является важным для Хаби Алонсо и его системы футболистом и именно испанский специалист настоял на трансфере.

Инкапье выступает за леверкузенский клуб с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Пьеро с "аспириновыми" рассчитано до лета 2029 года. Отступные составляют € 60 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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