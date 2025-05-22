Фархад Раджабли поборется за свой очередной титул

Сегодня в Риге (Латвия) начинается чемпионат Европы среди ветеранов по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие около 900 спортсменов, в том числе и из Азербайджана.

Европейский Союз дзюдо (EJU) отметил предстоящее выступление в Риге десятикратного чемпионат Европы, 12-ти кратного чемпиона мира Фархада Раджабли. Прославленный азербайджанский ветеран поборется за свой очередной титул.

"Фархад Раджабли всегда с гордостью несет флаг Азербайджана среди своих товарищей по команде", - подчеркивает EJU.