https://news.day.az/sport/1754710.html Фархад Раджабли поборется за свой очередной титул Сегодня в Риге (Латвия) начинается чемпионат Европы среди ветеранов по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие около 900 спортсменов, в том числе и из Азербайджана.
Фархад Раджабли поборется за свой очередной титул
Сегодня в Риге (Латвия) начинается чемпионат Европы среди ветеранов по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие около 900 спортсменов, в том числе и из Азербайджана.
Европейский Союз дзюдо (EJU) отметил предстоящее выступление в Риге десятикратного чемпионат Европы, 12-ти кратного чемпиона мира Фархада Раджабли. Прославленный азербайджанский ветеран поборется за свой очередной титул.
"Фархад Раджабли всегда с гордостью несет флаг Азербайджана среди своих товарищей по команде", - подчеркивает EJU.
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