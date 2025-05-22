МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате ужасного нападения в Вашингтоне, а также Израилю".

Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена на странице МИД Азербайджана в социальных медиа.

"Решительно осуждаем этот трусливый акт насилия, цель которого - посеять страх и раздор", - говорится в соболезновании.

Двое сотрудников посольства Израиля в столице США Вашингтоне были убиты. Подозреваемый задержан.