https://news.day.az/politics/1754678.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю "Выражаем глубочайшие соболезнования семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате ужасного нападения в Вашингтоне, а также Израилю". Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена на странице МИД Азербайджана в социальных медиа.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю
"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате ужасного нападения в Вашингтоне, а также Израилю".
Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена на странице МИД Азербайджана в социальных медиа.
"Решительно осуждаем этот трусливый акт насилия, цель которого - посеять страх и раздор", - говорится в соболезновании.
Двое сотрудников посольства Израиля в столице США Вашингтоне были убиты. Подозреваемый задержан.
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