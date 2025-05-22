Вооруженное нападение на сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне

Два сотрудника израильского посольства в США были убиты в среду в Вашингтоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом ссылаясь на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News.

По его данным, инцидент произошел в среду вечером около 21:15 по местному времени (05:15 четверга по бакинскому времени).

Как передает телеканал, израильского дипломата и его спутницу застрелили в то время, когда они покидали Столичный еврейский музей после мероприятия. По сведениям CBS News, несколько других сотрудников дипмиссии также получили ранения.

Затем министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила информацию о гибели двух сотрудников израильского посольства в результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

"Два сотрудника посольства Израиля были беспричинно убиты сегодня ночью возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации", - написала Ноэм в X.

В свою очередь, постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон назвал инцидент "отвратительным актом антисемитского терроризма".

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