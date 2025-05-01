В Кении застрелили депутата

Депутат кенийского парламента Чарльз Онгондо Вере застрелен в Найроби.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Citizen.

По данным вещательной корпорации, инцидент произошел на одном из перекрестков столицы Кении. Очевидцы утверждают, что двое нападавших были на мотоцикле. Один из них открыл огонь с близкого расстояния по находившемуся в автомобиле Вере, после чего оба злоумышленника скрылись с места преступления.

Водитель депутата остался жив и невредим, что, по мнению телеканала, говорит о том, что целью нападавших являлся именно законодатель.

Свидетелями стрельбы стали сотрудники дорожной полиции, находившиеся неподалеку, однако остановить злоумышленников им не удалось. Чарльз Онгондо Вере был доставлен в больницу Найроби, по прибытии в которую была констатирована его смерть.

Мотивы преступления остаются неизвестными. По данным газеты Daily Nation, около двух месяцев назад Вере, представлявший округ Касипул, заявлял, что его жизнь находится в опасности.