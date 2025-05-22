Карабах и Восточный Зангезур вскоре перейдут на "зеленую" энергию

Карабах и Восточный Зангезур вскоре превратятся в регион с нулевыми выбросами углерода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, в настоящее время на крышах всех подстанций ОАО "Азеришыг", расположенных в Карабахе, имеются солнечные панели.

"Мы объявили на COP29, что Карабах и Восточный Зангезур будут полностью обеспечены "зеленой" энергией. В настоящее время на крышах всех подстанций ОАО "Азерышыг" установлены солнечные панели. В том числе на крыше Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса, установлены солнечные панели мощностью около 5 киловатт. "Зеленые" технологии используются практически во всех частях Карабаха и Восточного Зангезура", - добавил он.