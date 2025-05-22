В США начнут расследование о здоровье Байдена в период его президентства

Американский сенатор Рон Джонсон заявил о том, что начал расследование о состоянии здоровья экс-главы США Джо Байдена, у которого недавно диагностировали рак. Он намерен выяснить, кто на самом деле мог управлять страной во время президентского срока политика, пишет Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны это сделать. Я имею в виду, кто руководил правительством", - отметил республиканец.

Он рассказал, что вскоре начнет рассылать письма по нескольким десяткам человек, у которых был прямой контакт с Байденом с 2021 по 2024 годы.

Ранее в США окрестили Байдена "зомби".