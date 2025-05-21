Фуад Ахундов представит творческий вечер "Тайны Баку"

25 мая в 20.00 на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится особенное событие - творческий вечер Фуада Ахундова под названием "Тайны Баку", сообщает Day.Az.

Этим вечером зрители отправятся в увлекательное путешествие по улочкам Старого города.

Фуад Ахундов - мастер рассказа и знаток бакинской старины - поделится своими открытиями, воспоминаниями и самыми сокровенными историями о Баку, каким вы его, возможно, ещё не знали. Не пропустите вечер, где город говорит, а сердца слушают.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/fuad-akhundov-baku-secrets/149644

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.