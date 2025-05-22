Названо новое возможное место переговоров между Россией и Украиной

Следующий этап переговоров между Украиной и Россией может состояться в Ватикане в середине июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Обсуждение этого формата уже ведётся, и участие в переговорах, по данным издания, планирует также американская сторона.

Согласно информации, на этих переговорах также будет присутствовать американская делегация, в состав которой войдут госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Инициативу проведения встречи в Ватикане ранее выдвинул новый Папа Римский Лев XIV, выразив готовность содействовать диалогу и предоставить территорию Ватикана в качестве нейтральной переговорной площадки. Его предложение было положительно воспринято президентом США Дональдом Трампом.

Предыдущий раунд переговоров между Киевом и Москвой состоялся 16 мая в Стамбуле.