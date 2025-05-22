Названо новое возможное место переговоров между Россией и Украиной
Следующий этап переговоров между Украиной и Россией может состояться в Ватикане в середине июня.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Обсуждение этого формата уже ведётся, и участие в переговорах, по данным издания, планирует также американская сторона.
Согласно информации, на этих переговорах также будет присутствовать американская делегация, в состав которой войдут госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также спецпосланник по Украине Кит Келлог.
Инициативу проведения встречи в Ватикане ранее выдвинул новый Папа Римский Лев XIV, выразив готовность содействовать диалогу и предоставить территорию Ватикана в качестве нейтральной переговорной площадки. Его предложение было положительно воспринято президентом США Дональдом Трампом.
Предыдущий раунд переговоров между Киевом и Москвой состоялся 16 мая в Стамбуле.
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