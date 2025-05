https://news.day.az/hitech/1754614.html

Ученые нашли неочевидное средство от проблем с кишечником

Международная команда ученых выяснила, что экстракт растения Arbutus unedo, известного как земляничное дерево, может быть эффективным средством против язвенного колита - воспалительного заболевания кишечника. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", работа опубликована в журнале Journal of the Science of Food and Agriculture (JSFA).