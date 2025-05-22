Илон Маск может получить контракт на создание Golden Dome

Министр обороны США Пит Хегсет встретился 21 мая с миллиардером Илоном Маском в Пентагоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", Маск имеет ряд контрактов с минобороны США. Основанная предпринимателем компания SpaceX, в частности, имеет контракт с американской армией на развертывание спутниковых терминалов Starlink в Украине.

Предполагается, что компания Маска также может получить большой контракт на создание противоракетного щита Golden Dome.

"Сегодня утром министр встретился с Илоном Маском и другими членами команды X AI", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Парнелла.

Он добавил, что министерство обороны США намерено взаимодействовать с руководителями компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что американские военные "будут готовы противостоять угрозам XXI века".