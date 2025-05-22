На суде в Баку разоблачили Армению

Сегодня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса была продемонстрирована видеозапись интервью, которое обвиняемый Давид Ишханян дал телеканалу бывшей так называемой структуры в 2016 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в видеоматериале он, отвечая на вопросы журналиста, рассказал о деятельности сторонников "Дашнакцутюн" на территориях Азербайджана: "Дашнакцутюн" пришла в Карабах в 1990-1991 годах. Основная деятельность, конечно, разворачивалась в прифронтовом регионе. Именно поэтому работа велась в этом направлении. Деятельность "Дашнакцутюн" не ограничивалась лишь поставками оружия в Карабах, существовали как материальные, так и человеческие ресурсы. Еще одним важным моментом был организационный вопрос. "Дашнакцутюн" играла для нас роль щита. Неслучайно, что в 1990-1991 годах и вплоть до 1994 года партия "Дашнакцутюн" проявила свою блестящую активность в армейском строительстве и других областях. В тот период формировались дашнакские представители, бойцы и отряды. В то время и я был одним из них".

Отвечая на вопрос телеведущего об объединении созданной на территориях Азербайджана бывшей так называемой структуры с Арменией, Д.Ишханян сказал: "Мое личное мнение, что наиболее правильный путь - это в конечном итоге объединить Карабах с Арменией. Это должно стать нашим главным и окончательным результатом. Сейчас мы находимся в переходном периоде. Для меня Карабах и историческая Армения - это одно и то же понятие, я вижу их вместе".

Д.Ишханян, отвечая на вопросы государственного обвинителя в суде по поводу интервью, которое он дал телевидению бывшей так называемой структуры, опроверг сделанные им в видеоматериале заявления о том, что "Дашнакцутюн" оказывала военную поддержку бывшей так называемой организации.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.