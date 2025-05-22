Хорошая новость для пенсионеров

Пенсии за май в Азербайджане будут полностью выплачены уже 23 мая.

Как сообщает Day.Az, это подтвердил Государственный фонд социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что в этот же день средства получат и те, кто имеет право на пенсию на льготных условиях.

Таким образом, все пенсионеры республики смогут получить выплаты досрочно, без задержек.

Ранее было названо число людей, которым была назначена пенсия в проактивном порядке с начала года.