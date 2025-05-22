https://news.day.az/society/1754694.html Хорошая новость для пенсионеров Пенсии за май в Азербайджане будут полностью выплачены уже 23 мая. Как сообщает Day.Az, это подтвердил Государственный фонд социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения. В ведомстве отметили, что в этот же день средства получат и те, кто имеет право на пенсию на льготных условиях.
Хорошая новость для пенсионеров
Пенсии за май в Азербайджане будут полностью выплачены уже 23 мая.
Как сообщает Day.Az, это подтвердил Государственный фонд социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения.
В ведомстве отметили, что в этот же день средства получат и те, кто имеет право на пенсию на льготных условиях.
Таким образом, все пенсионеры республики смогут получить выплаты досрочно, без задержек.
Ранее было названо число людей, которым была назначена пенсия в проактивном порядке с начала года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре