Скольким людям была назначена пенсия в проактивном порядке с начала года?

С начала года в Азербайджане свыше чем 15 900 граждан получили пенсионные выплаты по возрасту - и все это без необходимости обращаться в госучреждения.

Как передает Day.Az, по данным Государственного фонда социальной защиты, за период с января по апрель пенсии были назначены в проактивном порядке - автоматически, на основе имеющихся данных. Это означает, что система самостоятельно определила право человека на пенсию и инициировала процесс ее назначения без лишней бюрократии.

Среди новых пенсионеров - 54,8% составили мужчины, 45,2% - женщины. Такая система делает получение социальных выплат более прозрачным, быстрым и удобным.