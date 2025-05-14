https://news.day.az/society/1752552.html Скольким людям была назначена пенсия в проактивном порядке с начала года? - ЦИФРЫ С начала года в Азербайджане свыше чем 15 900 граждан получили пенсионные выплаты по возрасту - и все это без необходимости обращаться в госучреждения.
Скольким людям была назначена пенсия в проактивном порядке с начала года? - ЦИФРЫ
С начала года в Азербайджане свыше чем 15 900 граждан получили пенсионные выплаты по возрасту - и все это без необходимости обращаться в госучреждения.
Как передает Day.Az, по данным Государственного фонда социальной защиты, за период с января по апрель пенсии были назначены в проактивном порядке - автоматически, на основе имеющихся данных. Это означает, что система самостоятельно определила право человека на пенсию и инициировала процесс ее назначения без лишней бюрократии.
Среди новых пенсионеров - 54,8% составили мужчины, 45,2% - женщины. Такая система делает получение социальных выплат более прозрачным, быстрым и удобным.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре