В Баку оживили дворцовые пиры прошлых веков

В рамках выставки "Несвиж - наследие мировой культуры", проходящей в Национальном музее искусств Азербайджана, состоялась необычная и захватывающая экскурсия под названием "Традиции дворцовых пиров", сообщает Day.Az.

Выставка организована Азербайджанским национальным музеем искусств и Национальным историко-культурным музеем-заповедником "Несвиж" при поддержке министерств культуры Азербайджана и Беларуси.

Гости мероприятия окунулись в атмосферу старинных белорусских торжеств. Экскурсию провели сотрудники музея-заповедника "Несвиж", оживив рассказ интерактивными элементами с непосредственным участием зрителей.

Тематика вечера охватывала увлекательные аспекты - традиции дворцовой и народной кухни, организацию княжеских охот, старинные белорусские праздники - в особенности Коляду, и, конечно, неотъемлемую часть любого пира - искусство танца.

Это была не просто экскурсия, а настоящее культурное путешествие сквозь века и вкусы, где оживали традиции и звучала музыка былых времен.

Напомним, что экспозиция состоит из 23 планшетов с изображениями экстерьера и интерьеров Несвижского замка XVI-XVIII веков, где расположен музей-заповедник, а также фотографиями выставочных залов и видеороликом. Несвижский замок считается одним из красивейших замков Европы. Около пятидесяти музейных залов замка представляют собой уникальное пространство, отражающее достижения древней и современной белорусской культуры. Выставка продлится до 15 июня 2025 года.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.