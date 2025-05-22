https://news.day.az/society/1754813.html Сменился состав ряда окружных избирательных комиссий Азербайджана Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана.
Сменился состав ряда окружных избирательных комиссий Азербайджана
Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана.
Было отмечено, что были внесены изменения в состав Сумгайытского первого избирательного округа № 42, Хачмазского сельского избирательного округа № 58 и Агстафинского избирательного округа № 108.
Ранее сообщалось, что страны ОТГ создают Консультативную платформу ЦИК.
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