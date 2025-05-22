Сменился состав ряда окружных избирательных комиссий Азербайджана

Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Было отмечено, что были внесены изменения в состав Сумгайытского первого избирательного округа № 42, Хачмазского сельского избирательного округа № 58 и Агстафинского избирательного округа № 108.

Ранее сообщалось, что страны ОТГ создают Консультативную платформу ЦИК.