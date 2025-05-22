Баку и Абу-Даби обсудили сотрудничество в рамках международных организаций
21 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединtнных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.
В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с реализацией мероприятий в рамках стратегического партнерства между странами, сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Стороны также обменялись мнениями по другим направлениям сотрудничества.
Ранее сообщалось, что в Будапеште прошла неформальная встреча глав МИД стран ОТГ.
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