Баку и Абу-Даби обсудили сотрудничество в рамках международных организаций

21 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединtнных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с реализацией мероприятий в рамках стратегического партнерства между странами, сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны также обменялись мнениями по другим направлениям сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Будапеште прошла неформальная встреча глав МИД стран ОТГ.