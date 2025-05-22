Миф о необходимости спать восемь часов опровергли

Многие люди считают, что ночью необходимо спать как минимум восемь часов.

Однако, как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", профессор Дэниел Либерман в беседе с изданием Vanitatis опроверг этот миф.

Как отметил Либерман, ученые исследовали современные племена, которые в основном занимаются охотой и собирательством, а также не пользуются различными электронными устройствами, и выяснили, что их представители спят по шесть-семь часов в сутки, но при этом хорошо себя чувствуют. К тому же значение имеет не количество часов ночного отдыха, а его качество.

Чтобы чувствовать себя отдохнувшим после сна, специалист посоветовал отказаться вечером от гаджетов, строго соблюдать распорядок дня и регулярно заниматься физической активностью. Данные привычки скажутся на самочувствии гораздо лучше, нежели дополнительный час ночного отдыха, заключил эксперт.

Ранее диетолог назвала вариант ужина для спокойного сна.