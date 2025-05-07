Диетолог назвала вариант ужина для спокойного сна

Диетолог, д.м.н. Маргарита Королева рассказала, какой ужин поспособствует хорошему сну.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист посоветовала не есть на ночь сладкое, поскольку это может привести к возбуждению нервной системы, что помешает сну.

"Нельзя перебирать по объему на ужин, то есть пусть будет источник полноценного белка, в котором есть омега-3. Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир - лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиоту кишечника", - отметила Королева.

По ее словам, такой ужин позволит спокойно приготовиться к отдыху, поможет восстановиться относительно других возбуждающих факторов.

Она подчеркнула, что важно ложиться спать не позднее 22:00. Дело в том, что в период с 23:00 до 03:00 вырабатывается и мелатонин в достаточном количестве, и соматотропный гормон.