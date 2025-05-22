В Масаллы сгорел цех

В городе Масаллы произошел пожар на одном из производственных объектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на улице Интигама Асгерли. На место оперативно выехали пожарные части Государственной службы пожарной охраны. Благодаря быстрому вмешательству огонь удалось локализовать в короткие сроки и не допустить его распространения на соседние здания.

Пожар вспыхнул в цехе площадью 420 квадратных метров, где изготавливались пластиковые окна и проводились сварочные работы. Сгорело около 20 квадратных метров пластиковых материалов и еще столько же потолка из ламинированной облицовки. Остальная часть цеха, как и близлежащие постройки, была защищена от огня.

Ранее пожар произошел в известном ресторане в Баку.