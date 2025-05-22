ОАО "Азеришыг" проводит исследования по применению искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом сообщил журналистам в Агдаме директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

"В Центре обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" ведутся исследования по применению искусственного интеллекта. Уже сейчас в рамках цифровизации и внедрения инновационных технологий используются отдельные элементы ИИ. Однако эти работы пока находятся на исследовательском этапе. Когда проект достигнет стадии практической реализации, информация будет официально представлена общественности", - подчеркнул он.

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