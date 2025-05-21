https://news.day.az/world/1754623.html В Иране подтвердили дату проведения пятого раунда переговоров с США Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что пятый раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию разногласий по иранской ядерной программе состоится в Риме 23 мая. Как передает Day.Az, об этом МИД Ирана написал в своем Telegram-канале. По словам И.
В Иране подтвердили дату проведения пятого раунда переговоров с США
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что пятый раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию разногласий по иранской ядерной программе состоится в Риме 23 мая.
Как передает Day.Az, об этом МИД Ирана написал в своем Telegram-канале.
По словам И. Багаи, Иран согласился на предложение Омана о проведении следующего раунда переговоров "в итальянской столице в пятницу".
Он добавил, что иранские переговорщики "полны решимости защищать права и интересы иранского народа".
Ранее Иран раскрыл свои ожидания от ядерных переговоров с США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре