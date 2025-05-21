В Иране подтвердили дату проведения пятого раунда переговоров с США

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что пятый раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию разногласий по иранской ядерной программе состоится в Риме 23 мая.

Как передает Day.Az, об этом МИД Ирана написал в своем Telegram-канале.

По словам И. Багаи, Иран согласился на предложение Омана о проведении следующего раунда переговоров "в итальянской столице в пятницу".

Он добавил, что иранские переговорщики "полны решимости защищать права и интересы иранского народа".

Ранее Иран раскрыл свои ожидания от ядерных переговоров с США.