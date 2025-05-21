В Шуше возведут новые жилые здания

В культурной столице Тюркского мира - городе Шуша - активно продолжаются масштабные восстановительные и строительные работы. Так, стартовал второй этап строительства в жилом массиве D-4, в рамках которого планируется возведение шести жилых зданий и благоустройство прилегающей территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках второго этапа будут построены дома № 1, 2, 3, 10, 11 и 12. Кроме возведения самих зданий, планируется провести внутренние коммуникации, обустроить территорию и предоставить соответствующие товары и услуги. Работы реализуются по инициативе Управления Государственного заповедника города Шуша.

В настоящее время ведомство ищет подрядчика для выполнения всех запланированных работ. Общая сметная стоимость проекта оценивается в 20,6 миллиона манатов.

Отметим, что ранее - в рамках первого этапа - началось строительство домов № 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в том же массиве.

Ранее сообщалось, что в Шуше продолжается возведение новых жилых зданий.