На этих территориях временно отключат газ

В некоторых районах будет приостановлено газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на высоконапорном магистральном газопроводе "Забрат-Бузовна-Тюркан", принадлежащем Управлению по экспорту газа, с 23 мая 2025 года с 09:00 до завершения работ будет временно ограничено газоснабжение в некоторых частях Сабунчийского района, включая поселки Забрат и Мехаммеди, поселок Маштага, жилые массивы Маштага-Гюльчюлюк, Савалан, Маштага-Нардан, а также в районах Даш Карханаси и Субтропический совхоз, Маштага-Лехиджские сады, село Курдаханы и прилегающие территории, а также в поселках Бузовна и Шаган Хазарского района, в жилых массивах Альбалылык, Атчылык и Теменис.

Кроме того, с целью замены неисправного запорного клапана на байпасной линии, установленной на входе в коллектор, питающийся от ГРС "Семзавод", с 10:00 также будет приостановлено газоснабжение в поселках Сахил и Умид в Карадагском районе.