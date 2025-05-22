Посол Израиля поблагодарил Азербайджан

Израильский посол в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за поддержку израильских дипломатов и еврейской общины в стране на фоне трагедии в США.

Как сообщает Day.Az, дипломат опубликовал соответствующее заявление в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы потрясены чудовищным террористическим актом, произошедшим во время еврейского мероприятия в Вашингтоне, в результате которого были застрелены двое сотрудников посольства Израиля - Ярон и Сара. Эти молодые люди должны были обручиться на следующей неделе. Вместо этого мы с болью в сердце готовимся к их похоронам. Хочу выразить искреннюю признательность народу и правительству Азербайджана за твердую приверженность защите израильских дипломатов и еврейской общины в этой стране", - написал Джордж Дик.

Ранее сообщалось, что два сотрудника израильского посольства в США были убиты в Вашингтоне.