В некоторых селах Азербайджана временно не будет газа

Завтра, начиная с 10:00, в ряде сёл Габалинского района временно приостановят подачу газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), отключение связано с необходимостью устранения утечки на участке наземного газопровода среднего давления диаметром 159 мм, обнаруженной в селе Бёюк Эмили.

Ремонтные работы будут проводиться специалистами эксплуатационной службы газа Закатальского регионального управления.

На время устранения неполадки подача газа будет приостановлена для 2 919 абонентов в следующих населённых пунктах: Бёюк Эмили, Кичик Эмили, Залам, Мамайлы, Овджулу, Байрамкёха, Хаджаллы, Шамылы, Чухур Габала, Дизахлы, Чархана, Шафили, Гарадейин, Кюрд, Савалан и Солтаннуха.

Подача газа будет возобновлена сразу же после завершения ремонтных работ.

Ранее мы сообщали, что в некоторых частях Баку будет приостановлено газоснабжение.