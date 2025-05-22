В некоторых селах Азербайджана временно не будет газа
Завтра, начиная с 10:00, в ряде сёл Габалинского района временно приостановят подачу газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), отключение связано с необходимостью устранения утечки на участке наземного газопровода среднего давления диаметром 159 мм, обнаруженной в селе Бёюк Эмили.
Ремонтные работы будут проводиться специалистами эксплуатационной службы газа Закатальского регионального управления.
На время устранения неполадки подача газа будет приостановлена для 2 919 абонентов в следующих населённых пунктах: Бёюк Эмили, Кичик Эмили, Залам, Мамайлы, Овджулу, Байрамкёха, Хаджаллы, Шамылы, Чухур Габала, Дизахлы, Чархана, Шафили, Гарадейин, Кюрд, Савалан и Солтаннуха.
Подача газа будет возобновлена сразу же после завершения ремонтных работ.
Ранее мы сообщали, что в некоторых частях Баку будет приостановлено газоснабжение.
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