Сход оползней в Китае

Множество людей оказались заблокированы в связи со сходом двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошли в уезде Дафан. Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте ведутся спасательные работы.

Ранее мы сообщали, что город Тари в Австралии продолжает тонуть.