https://news.day.az/world/1754682.html Сход оползней в Китае - спасатели ведут активные работы - ВИДЕО Множество людей оказались заблокированы в связи со сходом двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге КНР. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая. По его сведениям, ЧП произошли в уезде Дафан. Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте ведутся спасательные работы.
Сход оползней в Китае - спасатели ведут активные работы - ВИДЕО
Множество людей оказались заблокированы в связи со сходом двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге КНР.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, ЧП произошли в уезде Дафан. Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте ведутся спасательные работы.
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