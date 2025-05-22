https://news.day.az/world/1754660.html Австралийский город продолжает тонуть - ВИДЕО Город Тари в Австралии продолжает тонуть. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео видно, как улицы города тонут под толщей воды - машины почти полностью скрыты под водой. Дожди не прекращаются уже несколько дней, и уровень воды продолжает стремительно расти, затапливая дома и инфраструктуру.
Австралийский город продолжает тонуть - ВИДЕО
Город Тари в Австралии продолжает тонуть.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как улицы города тонут под толщей воды - машины почти полностью скрыты под водой. Дожди не прекращаются уже несколько дней, и уровень воды продолжает стремительно расти, затапливая дома и инфраструктуру.
Ранее мы сообщали, что около 50 тысяч людей оказались в изоляции из-за наводнений в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре