Австралийский город продолжает тонуть

Город Тари в Австралии продолжает тонуть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как улицы города тонут под толщей воды - машины почти полностью скрыты под водой. Дожди не прекращаются уже несколько дней, и уровень воды продолжает стремительно расти, затапливая дома и инфраструктуру.

Ранее мы сообщали, что около 50 тысяч людей оказались в изоляции из-за наводнений в австралийском штате Новый Южный Уэльс.