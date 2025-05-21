Наводнения парализовали австралийский штат

Около 50 тысяч людей оказались в изоляции из-за наводнений в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Как сообщает Day.Az, соответствующие видеокадры были распространены в социальных сетях.

В настоящее время более 48 тысяч человек остаются изолированными. С полуночи Аварийно-спасательная службы штата провела 289 спасательных операций, большинство из которых прошли в Тари, Уингеме и Глентхорн.

Для помощи пострадавшим задействовали вертолеты и лодки. В спасательных операциях участвуют более 40 бригад. Ожидается, что число эвакуированных увеличится.