Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию

21 мая завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана провожали официальные лица.