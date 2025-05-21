https://news.day.az/officialchronicle/1754604.html Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию - ФОТО 21 мая завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана провожали официальные лица.
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию - ФОТО
21 мая завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана провожали официальные лица.
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