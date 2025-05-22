В Армении истерика: Лавров забыл о «геноциде»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Ереван не посетил мемориал так называемого "геноцида армян". Об этом пишу армянские СМИ, пытаясь понять, как такое могло случиться и кто виноват. Одни утверждают, что Лавров отказался от созерцания Цицернакаберда сам, другие - что его туда не пустил Пашинян.

Этот мемориал, являющийся источником всех идеологических и ментальных искривлений у наших соседей, всегда в обязательном порядке включается в программы посещения иностранными гостями. Никому еще не удалось обойти этот пункт протокола. И вдруг Лавров не сходил туда, а только отправил венок. На фоне антироссийской истерики, устроенной во время визита главы МИД России, все это выглядело в глазах общественности как демарш.

Как пишет вездесущий "Грапарак", в программе, обнародованной МИД России в преддверии визита, посещение Цицернакаберда значилось. Однако когда визит начался, выяснилось, что этот пункт был из программы исключен. "Официальное объяснение состояло в том, что программа визита была насыщенной. Однако МИД России попытался компенсировать это фотографией, сделанной во время посещения памятника Неизвестному солдату, на фоне горы Арарат", - пишет газета, предполагающая, что этот пункт был удален из программы попростев Пашиняна.

Официальные структуры Армении на возмущение общественности не отреагировали и никак такое "безобразие" не объяснили. Однако реакция экспертных и политических кругов уже последовала. Глава партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян написал в соцсетях: "Кто дал ему право игнорировать Цицернакаберд? Кто позволил ему ступить на армянскую землю, не возложив цветов в месте, где начинается наша память?"

"Почему никто не напоминает Лаврову, что вина его страны перед армянским народом начинается не только с 1920-х годов, но и продолжается до сих пор?" - возмущается Бабаджанян, представитель неблагодарного народа, который обязан России абсолютно всем - и занимаемой ныне армянами чужой территорией, и государственностью, и псевдо-победой в Первой карабахской войне, и "великой" историей.

В одном армянский политик прав: надуманный "геноцид" это опора существования армянства. Все, чего оно достигло, достигнуто на эксплуатации этого мифа. И хотя Россия и признала "геноцид", в Москве прекрасно знают, что представляет собой этот разрушительный миф. Ведь она имела к его созданию самое прямое отношение.

Как бы там ни было, о том, почему Лавров не посетил токсичный мемориал, официальной информации нет. не посетил - и правильно сделал.